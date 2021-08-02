الإمارات توفر لقاح ”سينوفارم” للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن التسجيل الطارئ للقاح ”سينوفارم“ ضد فيروس ”كوفيد – 19“ للفئة العمرية من سن 3 – 17 سنة، وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.
ويأتي اعتماد اللقاح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كوفيد-19، وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد سجلت يوم أمس الأحد 1519 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، و1466 حالة شفاء وحالتي وفاة.
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