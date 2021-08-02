حماس تعلن انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لدورة جديدة

أعلنت حركة حماس اليوم الإثنين انتهاء انتخاباتها الداخلية بانتخاب إسماعيل هنية رئيسا لفترة ثانية للمكتب السياسي أعلى هيئة قيادية في الحركة والذي يضم ممثلين عن الحركة من أقاليم غزة والضفة الغربية والخارج.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية في حركة حماس فإنها أنهت الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة كافة، في جميع الأقاليم، والتي انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي للحركة برئاسة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري”.

وثمنت لجنة الانتخابات في الحركة الروح العالية التي تحلى بها أبناء الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الأقاليم كافة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح المقرة في الحركة.

وقالت إن هذا “الإنجاز الشوري الديمقراطي الكبير تم في ظلال انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس”.

وقد حافظت حركة حماس على إجراء انتخاباتها الداخلية مرة كل أربع سنوات، وفي الدورة الأخيرة، وعلى خلاف العادة المتبعة، أفصحت الحركة عن بعض مراحل العملية خاصة في غزة، بنشرها صورا من لجان الانتخابات.