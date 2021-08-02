أعلنت حركة حماس اليوم الإثنين انتهاء انتخاباتها الداخلية بانتخاب إسماعيل هنية رئيسا لفترة ثانية للمكتب السياسي أعلى هيئة قيادية في الحركة والذي يضم ممثلين عن الحركة من أقاليم غزة والضفة الغربية والخارج.
وبحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية في حركة حماس فإنها أنهت الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة كافة، في جميع الأقاليم، والتي انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي للحركة برئاسة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري”.
وثمنت لجنة الانتخابات في الحركة الروح العالية التي تحلى بها أبناء الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الأقاليم كافة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح المقرة في الحركة.
وقالت إن هذا “الإنجاز الشوري الديمقراطي الكبير تم في ظلال انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس”.
وقد حافظت حركة حماس على إجراء انتخاباتها الداخلية مرة كل أربع سنوات، وفي الدورة الأخيرة، وعلى خلاف العادة المتبعة، أفصحت الحركة عن بعض مراحل العملية خاصة في غزة، بنشرها صورا من لجان الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماس تعلن انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لدورة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.