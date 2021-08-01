1 أغسطس، 2021 10:20 م نائب وزير الخارجية يستعرض مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، ودعمها المتواصل لمنظومة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/333238.html

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