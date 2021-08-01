بريطانيا: استهداف ناقلة النفط عمل «متعمد قامت به إيران»

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اتهمت بريطانيا إيران بالهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” في بحر العرب، حيث نددت بريطانيا بهجوم إيران المتعمد على الناقلة ميرسر ستريت قبالة ساحل عُمان.
قال وزير خارجية بريطانيا اليوم الأحد: “تقديراتنا خلصت إلى أن إيران هاجمت على الأرجح الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة ساحل عُمان”.
وأضاف دومينيك راب “الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل عُمان غير قانوني وخطير وله تداعياته”. مشيراً إلى أن ” الهجوم الأخير قبالة سواحل عُمان كان متعمدا وانتهاكا واضحا للقانون الدولي من قبل إيران”.
واختتم وزير الخارجية البريطاني حديثه بالقول “نعمل مع شركائنا الدوليين على رد مؤكد على الهجوم الإيراني قبالة سواحل عُمان ، وعلى إيران وقف هجماتها البحرية والسماح للسفن أن تتنقل بحرية وفق القانون الدولي “.
ومن جانبها إسرائيل, دعت إلى تحرك دولي ضد إيران بعد هجوم أسفر عن قتلى في بحر العرب استهدف ناقلة نفط يشغلها إسرائيلي، متهمة طهران بتصدير “الإرهاب”.
وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة الجمعة مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت. أبلغت عن الحادث مساء الجمعة وفق موقع “عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة” (يو كيه إم تي أو)، وهي هيئة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.
المصدر: وكالات
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