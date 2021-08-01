النيابة العامة: 500 ألف ريال غرامة عدم إفصاح القادمين للمملكة عن زيارة الدول الموبوءة

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أكدت “النيابة العامة” اليوم الأحد على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، حيث أشارت النيابة العامة إلى أن “تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح يرتب المُساءلة الجزائية المشددة”.
وذكرت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر اليوم “يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة، وتعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المُساءلة الجزائية المشددة”.
حيث أكدت النيابة العامة بأن سيتم فرض غرامة نصف مليون ريال على المسافرين القادمين إلى المملكة عبر أي منفذ ولم يفصحوا عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فايروس كورونا أو أي من سلالاته المتحورة, نقلاُ عن “الرياض”.
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