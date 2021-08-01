رويترز: انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس لدورة جديدة

قال مسؤولان فلسطينيان لرويترز اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة. ويتولى هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2017.

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