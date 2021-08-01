وزيرة الخارجية السودانية تلتقي بالمديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية

التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها اليوم الأحد، بسمانثا باور، المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية “USAID”.

قدمت السيدة الوزيرة شرحا وافياً لجهود حكومة الفترة الانتقالية للتعاطي مع التحديات الآنية والخطة التي وضعتها لمتابعة تنفيذ مشاريع واولويات الفترة الانتقالية.

واعربت عن شكر وامتنان حكومة السودان لدعم وانجازات وكالة المعونة الأمريكية في مختلف المجالات.

كما عبرت عن تطلع السودان إلى الانضمام لكافة البرامج الإنمائية التي تقدمها الوكالة للدول الأفريقية كبرامج Power Africa Program و Prosper Africa Program التي بإمكانها الاسهام في الاستثمار في السودان في عدة مجالات مهمة كالطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة.

من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية التغييرات الايجابية التي يشهدها السودان خاصة فيما يخص الحرية وحرية التعبير، مقدرة الجهود التي تقوم بها الحكومة للتعاطي مع التحديات الكبيرة الراهنة، مشددة على أهمية احكام التعاون والتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لتسهيل توصيل المعونات الإنسانية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مفوضية العون الإنساني.

على صعيد آخر، ناقش اللقاء اوضاع اللآجئين الإنسانية الحرجة في شرق السودان واعدادهم المتزايدة نتيجة الصراع في إقليم التقراي، وأمن الجانبان على ضرورة حث المجتمع الدولي للشراكة ودعم السودان لاحتواء الأزمة.