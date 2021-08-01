عون في عيد الجيش: الجيش هو الخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة

أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الأحد، أن الجيش هو الأمل والخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة.
وفي كلمة له لمناسبة العيد الـ76 للجيش اللبناني، توجه قائد الجيش للعسكريين بالقول: "عهدتكم أبطالا لا تنال من عزيمتكم التحديات ولا من معنوياتكم المحن أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة وأنتم خلاص هذا الوطن".
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، هنأ جيش بلاده بوقت سابق، بمناسبة عيده، داعيا المواطنين إلى "الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية".
وأضاف: "برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية".
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