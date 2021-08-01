حذر المفتي العام للقدس وللديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من الأقلية المتربصة التي تحاول اشعال لهيب الفتنة بين أبناء شعبنا، والتي لا مكان لها بين الفلسطينيين.
وأضاف الشيخ حسين، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، ان غالبية أبناء شعبنا معنيون بوأد الفتنة وتطويق أي خلاف يحصل بين الاخوة، مضيفا ان الهدنة التي توصلت إليها الوفود الإصلاحية في الخليل بمشاركة الوفد المقدسي الديني أمس، هي مقدمة للاستمرار في مساعي الخير وحقن الدماء بين عائلتي الجعبري والعويوي.
وأعرب عن أمنيته بأن تتكلل هذه الجهود الإصلاحية بالنجاح وإيصال الحقوق لأصحابها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتي القدس يحذر من الأقلية المتربصة التي تحاول إشعال الفتنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.