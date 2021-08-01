القوات العراقية تطلق حملة أمنية لملاحقة عناصر ”داعش” شمالي البلاد

أطلقت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، مع قوة من الجيش، حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" شمالي البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "قواتها والجيش العراقي، شرعا بعملية تفتيش وتأمين وادي (الكور) في محافظة كركوك".
وأضافت، أن "قوات الشرطة الاتحادية شاركت في العملية وبإسناد طيران الجيش".
وأشارت الهيئة إلى أن "العملية الأمنية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في المحافظة".
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