سعد الحريري: الجيش اللبناني هو عنوان الوفاء والتضحية

هنأ رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، القوات المسلحة اللبنانية بذكرى تأسيسها، والذي يوافق الأول من أغسطس/آب، مؤكداً أن الجيش اللبناني يبقى عنوان “الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان”.
وغرد الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: “أول آب.. عيدٌ بأي حالٍ عُدتَ يا عيدُ، ويبقى الجيش اللبناني عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والازمات الاقتصادية والمعيشية”.
ووجه الحريري التحية للقوات المسحلة اللبنانية في ذكرى تأسيسها، مغرداً: “تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه”.
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