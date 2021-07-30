التحالف يرصد 128796 انتهاكا للميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة إيرانياً..

الخليج – واس: كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، عن إحصائية إجمالي انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، حيث بلغت في مجملها بلغت 128796 انتهاكا.

وأوضح التحالف أن الميليشيا الحوثيه، قامت بإطلاق 383 صاروخاً بالستياً.

وأضاف “التحالف” بلغ عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيا 690 طائرة مسيرة، مبيناً أن عدد الزوارق المفخخة بلغ 79 زورقاً، وأن عدد الألغام البحرية بلغ 205 لغماً، وبلغ عدد المقذوفات التي أطلقتها الميليشيا 96912 مقذوفاً، وأبان التحالف أن انتهاكات وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية بلغت 30527 انتهاكاً.