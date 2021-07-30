- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، عن إحصائية إجمالي انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، حيث بلغت في مجملها بلغت 128796 انتهاكا.
وأوضح التحالف أن الميليشيا الحوثيه، قامت بإطلاق 383 صاروخاً بالستياً.
وأضاف “التحالف” بلغ عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيا 690 طائرة مسيرة، مبيناً أن عدد الزوارق المفخخة بلغ 79 زورقاً، وأن عدد الألغام البحرية بلغ 205 لغماً، وبلغ عدد المقذوفات التي أطلقتها الميليشيا 96912 مقذوفاً، وأبان التحالف أن انتهاكات وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية بلغت 30527 انتهاكاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يرصد 128796 انتهاكا للميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة إيرانياً.. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.