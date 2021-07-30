سمو وزير الثقافة يلتقي بنظيره الإيطالي في روما

الخليج – واس : اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة في العاصمة الإيطالية روما اليوم، بنظيره وزير الثقافة الإيطالي الدكتور داريو فرانشيسكيني، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يُجريها سموه مع مسؤولين ثقافيين دوليين، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين.

وقدم سمو وزير الثقافة خلال الاجتماع شكره لوزير الثقافة الإيطالي على الجهود الدؤوبة التي بذلتها بلاده في خدمة مسار الشربا الثقافي، ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين. مهنئا جمهورية إيطاليا على تسجيل “سلاسل اللوحات الجدارية في بادوفا” ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى تسجيلها “مدن المنتجعات الصحية الأوروبية الكبرى” بالمشاركة مع سبع دول أوروبية.

وأكد سموه حرص المملكة تعزيز التعاون الثقافي البناء مع إيطاليا، وإرساء منصة حوار ثقافية عالمية تُسهم في صياغة توجه دولي متناغم ومتكامل حيال الموضوعات الثقافية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق .

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