سمو وزير الثقافة يلتقي بمدير عام منظمة الإيكروم

الخليج – واس : التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في روما اليوم، بالمدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية “الإيكروم” الدكتور ويبر ندورو، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية إيطاليا.

وقدم سمو وزير الثقافة شكره لمنظمة “الإيكروم” على جهودها في صوْن وترميم التراث العالمي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التراث والآثار وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

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