الهام قطري فريد

كتبه- هديل الشهري

جميل الابداع في العمل الذي يحتاج دائماً للفكرة المبدعة والجديدة وعندما نتتبع حجم العمل والإبداع والفكر الذي يقدم في دوحة قطر وهي تستضيف كأس العالم .. 2022يجعلني اقول هناك الهام قطري الذي جعل المستحيل يصبح واقعا للجميع، نعم هو واقع قطري تصنعه الإنجازات والحضارة الرياضية في دولة (قطر ) التي تثبت كل يوم أنها تسابق حلما عربيا ينتظره الجميع. بالأمس استضافة قطر كأس العالم 2022واليوم تتولى الأهداف السامية حيث حسمت الدوحة تصويتاً رياضياً جديداً وفازت بحق استضافة دورة الألعاب الاسيوية 2030 وايضاًالمنافسة القطرية حاضرة أيضا من أجل الفوز بحق تنظيم كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2027، أن قطر التي استضافت على مدار 15 عاما الأخيرة أبرز الأحداث الإقليمية والقارية والعالمية، تجعلني أقول ان التفاؤل الذي تحمله في ثنايا (الآمال) بأن تكون الدوحة هي المدينة المختارة من خلال رسم سياسة جديدة على خارطة العالم. فالملف القطري لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية هو درس يقدم لكل الدول بأن ترى كل خطوة تاريخية تصنعها قطر وتسجل باسمها!

لم نكن نصدق أن قطر الصغيرة بحجمها وسكانها أصبحت تحقق ما كنا نراه (حلما) لنا في العالم العربي والإسلامي. خاصة أن قطر تشهد طفرة غير عادية في تشييد المنشآت الرياضية والبنية التحتية، فمن يشاهد المنجزات الرياضية على أرضها. يؤكد أن إسناد أي عمل لديها لم يكن مجاملة بقدر ما هو اختيار في محله، فتلك الدولة جديرة بذلك لأنها مصدر كل الصعوبات والنجاح.

فالنصر لم يكن لقطر وحسب بل هو لكل العرب! ومن أراد أن يستشعر حجم النجاح المتوقع لاستضافة دورة الالعاب الاسيوية 2030 ما عليه سوى التواجد بالدوحة والاطلاع على ملفات تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة ديسمبر 2006، والكثير من البطولات لتؤكد أنها قادرة على تنظيم تلك البطولة . قطر هي المستقبل وإنني أحسب بأن الإنجاز الذي تحقق قطر من الممكن أن يتحول إلى نقطة تحول في الكثير من الأمور ليس في قطر فحسب.. بل في جميع الدول الخليجية. وإيجابياته ستكون كبيرة بإذن الله. كل التوفيق لقطر ورجالها وأهلها الطيبين ودمتم طيبين.