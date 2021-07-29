الخليج – واس : استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض, المبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندركنج .

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، حيث ثمن معالي الأمين العام موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، وحرصها أيضاً على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الجانبان أهمية الدعم الدولي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء تلاعب الحوثيين بإيرادات الوقود وأسعاره، وتمكين المساعدات الإنسانية.

واستنكر الجانبان بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.

ودعا الجانبين جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.

واستعرض الأمين العام خلال الاستقبال ، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية بناء وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الأمن 2216 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام لمجلس التعاون والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن: استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف المملكة يمثل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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