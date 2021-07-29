سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة

الخليج – واس : تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.

وتضمن التقرير الذي سلّمه لسموه، مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد في جانب الدورات وتطوير القيادات، إضافة لتفصيل عن أوجه التعاون بين الإمارة والمعهد.

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