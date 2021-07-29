الرئيس التونسى يصدر أمرا بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية



قالت وكالة أنباء تونس إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، طبقا للفصل 89 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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