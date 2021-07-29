أكدت وزارة الصحة السعودية أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة متحورات الفيروس، داعية الجميع لأخذ الجرعتين من اللقاح لتعزيز الحماية هذه المتغيرات.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11358 حالة منها 1395 حالة حرجة.
وكشفت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 523397 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 503827 حالة.
وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل 12 حالة، حيث وصل إجمالي عددها في المملكة إلى 8212 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية توجه نداء إلى السكان بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.