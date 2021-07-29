بينها مصر وليبيا.. أمير قطر يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد إلى عدة...

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس قرارات بتعيين سفراء جدد إلى 4 دول. وحسب القرارات الأميرية، فإنه تم تعيين محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا، سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا لدى جمهورية مصر العربية، وعلي يوسف عبدالرحمن الملا لدى جمهورية قبرص، وخالد محمد زابن آل زابن الدوسري لدى دولة ليبيا.

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