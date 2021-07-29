الإمارات: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتخطي الأوضاع المتدهورة في فلسطين

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن “حل الدولتين” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، هو الحل الوحيد المستدام لتخطي الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

وقدم وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة بيانا إلى مجلس الأمن، خلال المناقشة العامة الربع سنوية المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، لافتاً إلى التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وعرقلة العملية السياسية.

وشدد بيان الإمارات، وكأولوية فورية، على ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي الملموس والعملي والعاجل للقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، منوّهاً في هذا السياق إلى الدعم الغذائي والصحي الذي قدمته دولة الإمارات مؤخراً والتي تعكس إلتزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبلغ ما قدّمته الإمارات من دعم إلى الشعب الفلسطيني خلال الفترة من 2013 إلى 2020 أكثر من 840 مليون دولار أمريكي، خُصصت لتمويل القطاعات الحيوية ودعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مساعداتها الغذائية الأخيرة، بقيمة.2 6 مليون دولار، لآلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ، فضلاً عن إرسالها أكثر من 30 سيارة إسعاف ومجموعة من الإمدادات الطبية واللقاحات منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وأكدت الإمارات ضرورة قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على الوقف الأخير لإطلاق النار، فضلاً عن تشجيع الجهود والإجراءات التي من شأنها منع التصعيد والنهوض بخيار المفاوضات، وحثت على ضرورة العمل على حماية آفاق حل الدولتين وكسر الجمود في العملية السياسية لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقيةز

وشدد البيان على ضرورة وقف كافة الممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المهددة لحل الدولتين والمنتهكة في نفس الوقت للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان، وأكد أيضاً على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، واحترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات في مدينة القدس.

وجددت الإمارات موقفها الذي يحث على مواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لإنهاء دوامة الصراع في الشرق الأوسط، وذلك إنطلاقاً من إيمانها التام بأن شعوب المنطقة، الفلسطينية والعربية والإسرائيلية، كغيرها من شعوب العالم تستحق أن تنعم بالعيش الكريم في دولٍ مستقرة، ومجتمعاتٍ آمن، يسودها التسامح والازدهار، ويتمكن فيها الإنسان من تحقيق آماله وطموحاته.