مركز الملك سلمان للإغاثة قدم 166 خدمة طبية في مخيم وعلان لمحافظتي...

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة 166 خدمة علاجية وطبية خلال اسبوع.

وراجع قسم الطوارئ 24 مستفيدا، وعيادة الباطنية 27 فردا ، فيما راجع 10 أشخاص قسم التوعية والتثقيف، و راجع 7 مرضى عيادة الصحة الإنجابية، و 5 مرضى راجعوا عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صُرفت الأدوية لـ 64 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، فيما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما عبرت 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي أمس، تحمل على متنها 1.520 سلة غذائية تزن 168 طنًا و720 كيلوغرامًا تستهدف محافظتي حضرموت وتعز.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.