السلطات العراقية تفتح تحقيقا بسقوط صاروخ في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، فتح تحقيق بسقوط صاروخ في العاصمة بغداد.
السلطات العراقية تفتح تحقيقا بسقوط صاروخ في بغدادمراسلنا: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا
وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد".
وأضافت، أن "الصاروخ لم يتسبب بأي خسائر، وتبين أن انطلاقه كان في الساعة 4:20 فجرا من منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".
واعتبرت الخلية سقوط الصاروخ "تهديدا لأمن المدنيين وفعلا خارجا عن القانون".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن صاروخي "كاتيوشا" استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.
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