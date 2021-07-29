مصرع 5 أشخاص بعد انهيار طريق في بكين

قتل 5 أشخاص بدار لرعاية المسنين في العاصمة الصينية بكين بعد انهيار جزء من جسر طريق بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار طيني ألحق أضرارا بجزء من المبنى على جانب الطريق.
مصرع 5 أشخاص بعد انهيار طريق في بكينالصين تنقل السكان من مناطق غمرتها الفيضانات وتصرف الأنفاق (صور)
وذكرت سلطات حي هايديا أن 12 شخصا في دار لرعاية المسنين في هايديان حوصروا بعد الحادث، وتم إنقاذ سبعة أشخاص وإرسالهم الى المستشفى، وخضع شخص واحد لعملية جراحية بسبب إصابة في ساقه وخرج آخرون من المستشفى بعد الفحص.
وأعادت السلطات المحلية توطين جميع الأشخاص في مرفق رعاية المسنين، كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة في جميع دور رعاية المسنين والمناطق المجاورة. وبدأ تحقيق في الحادث.
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