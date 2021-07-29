الهند تسجل 43509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت الحكومة الهندية في بيان، اليوم الخميس، إنها سجلت 43509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 31.53 مليون.
كما سجلت البلاد 640 وفاة جديدة بكوفيد-19. ويصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 422662.
وكانت الهند قد أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء “الفطر الأسود”، الذي يستهدف مصابي كورونا.
وما زالت تعاني الهند من أثار انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا، التي انطلقت منها إلى عدة دول حول العالم.
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