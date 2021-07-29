بحرية الاحتلال تعتقل صيادين اثنين شمال غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، صيادين فلسطينيين اثنين ببحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفاد اتحاد لجان الصيادين بأن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين أثناء إبحارهما بمنطقة السودانية على بعد 3 أميال بحرية. وأوضح الاتحاد أن البحرية الإسرائيلية سحبت قاربهم “حسكة مجداف” إلى ميناء أسدود. وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في وقت تغلق البحر أمامهم وتقلص مساحة الصيد بشكل متكرر.

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