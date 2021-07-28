مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين والمتضررين من كارثة...

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين والمتضررين من كارثة السيول في منطقة الغران الشمالي بمديرية العبر في محافظة حضرموت، شملت 87 خيمة و240 بطانية و80 بساطا، استفاد منها 522 فردا.

يذكر أن محافظتي حضرموت والمهرة وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولا جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعًا كاملًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية.