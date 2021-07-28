الدفاع بقضية بلعيد والبراهمي: نطالب بالتحقيق في أمول الغنوشي

طالبت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالتحقيق في أموال راشد الغنوشي والشبهات التي تحوم حولها.
واعتبرت الهيئة، أن ترؤس رئيس الجمهورية للنيابة العامة في تونس إجراء قانونى.
كما طالبت هيئة الدفاع بالكشف عن دور الجهاز السري لحركة النهضة.
يذكر أن السياسي التونسي شكري بلعيد، كان قد قتل في السادس من فبراير عام 2013.
وكان قد اتهم في قضية اغتياله حزب حركة النهضة الإخوان بالتشريع للاغتيال السياسى.
وأطلق عليه مسلحون وابلا من النيران، أصابته منها 4 رصاصات، واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة، ورصاصتان بالصدر.
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