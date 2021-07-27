أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "المملكة تقف مع كل ما يدعم أمن تونس واستقرارها"، مشيرة إلى أنها "تؤكد ثقتها في القيادة التونسية بجاوز هذه الظروف".
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حكومة المملكة تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة".
وأضافت أن "المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".
وتابعت أن "المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".
ودعت السعودية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: نقف مع كل ما يدعم أمن تونس واستقرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.