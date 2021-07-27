الرئيس التونسى يقرر إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة 

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إنهاء مهام عدد من المسئولين في مناصب عليا بالحكومة.

وقرر الرئيس التونسي، إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، بالإضافة إلى إعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم.

كما قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وكذلك إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن قيس سعيد قرر أيضا إقالة، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية بالإضافة إلى إقالة عدد من المستشارين وعدد من المكلفين بمهام فى ديوان رئيس الحكومة.

كان الرئيس التونسي، قد اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، منها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، تأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.