”الدفاع التونسية” تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل 

حذرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، من أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت صفة المؤسسة العسكرية وتعمدت نشر أخبار زائفة ومضللة للرأي العام.
وجاء في بيان للوزارة أنه "لوحظ مؤخرا تعمّد بعض صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) انتحال صفة المؤسسة العسكرية تحت مسميات مختلفة وتعمّدها نشر أخبار زائفة ومضللة للرأي العام".
وأضاف البيان أنه "في هذا السياق تذكر وزارة الدفاع الوطني مجددا بأن هذه الصفحات الوهمية لا تمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة".
وشددت الوزارة على أن لديها موقعا إلكترونيا واحدا ينشر الأخبار المتعلقة بأنشطة مختلف هياكلها.
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