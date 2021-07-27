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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 7ر10 نقطة وبنسبة 27ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 58ر4016 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 7ر10 نقطة وبنسبة 27ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 58ر4016 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 687ر3 ملايين ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7ر12 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 032ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 53ر21 مليار ريال عماني.

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