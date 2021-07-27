أبو الغيط يُجري اتصالاً هاتفيًا بميقاتي ويتمنى له التوفيق في مهمته في...

أجرى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني المُكلف "نجيب ميقاتي"، حيث تمنى له التوفيق في مهمة تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن.
وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان صدر اليوم الثلاثاء - أن أبو الغيط عبّر لميقاتي عن دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية والتي أثرت تبعاتها علي كافة شرائح الشعب وعلي استقرار البلاد.
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