السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا و10 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 520774 إصابة.

وفي تقريرها، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1021 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في المملكة إلى 501449 شخصا.

وأفاد تقرير الصحة السعودية بتسجيل 10 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8189 حالة وفاة بالمملكة، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 11136، والحالات الحرجة 1419 حالة.