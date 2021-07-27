حزب النهضة التونسي يدعو لحوار وطني

دعا حزب النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، وذلك بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بالانقلاب إثر إقالته رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

ودعا الحزب في بيان إلى الوحدة بين الشعب وقال إنه يرفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقال رئيس الوزراء، وأعلن تجميد أنشطة البرلمان أمس الأحد.