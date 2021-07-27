90% من النزلاء الجدد في السجون الاردنية مصابون بفيروس كورونا

قال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام الأردنية، عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.
وأضاف في مقابلة مع قناة "المملكة"، إن هذا الأمر يتطلب من الإدارة وعيا وإجراءات مشددة أثناء استقبال وعزل النزلاء.
وبين القضاة أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح، على الرغم من أنها مغلقة.
وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل، في حين أن الطاقة الاستيعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا.
وأشار إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستيعابية.
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