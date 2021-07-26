ليبيا: فرض حظر تجول في بعض مناطق البلاد لمنع تفشي كورونا 

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرض حظر تجول لمدة أسبوعين في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي.

وأوضحت الحكومة أن سريان الإجراء يبدأ يوم غد الثلاثاء وسيتم تطبيقه من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

ويأتي هذا القرار على خلفية تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن الليبية وتفاديا لانتشاره في بقية مدن البلاد.