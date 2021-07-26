ختام بطولة ”البلاستيشن” في “بلقرن”

الخليج – صالح بن دايل : أختتمت مساء أمس في بلقرن بطولة البلاستيشن والتي أقيمت في مقهى الزاوية 60 بتنظيم اللجنة الشبابية بالمحافظة ونادي الزيتون الرياضي . وشارك في البطولة 32 لاعباً وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا . وتم تتويج اللاعب عبدالله القرني بالمركز الأول ؛ فيما حل في المركز الثاني اللاعب محمد علي القرني . وتعد البطولة الأولى من نوعها في المحافظة دعماً للشباب والسياحة والترفيه .

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