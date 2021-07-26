الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163660، والوفيات إلى 4087.
وتماثل 745 شخصا للشفاء من المرض في اليوم الماضي، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 111322 حالة.
كما أعلنت الوزارة أن 41 مريضا يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة.
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