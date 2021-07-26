لبنان: تكليف نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديدة 

أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا أكدت فيه تكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة بعد حصوله على 73 صوتا فى الجولتين، وهو رئيس الوزراء الأسبق للبنان.

وأجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، اليوم فى القصر الجمهورى في بعبدا، والتى اختتمت منذ قليل بفوز نجيب ميقاتى ، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الإثر استدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه تأليف الحكومة، وتوجه بعدها ميقاتى بكلمة الى اللبنانيين، أكد خلالها انه جاء بضمانات خارجية دون أن يوضح تفاصيل.

وسبق أن أعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة - في وقت سابق ـ إن رؤساء الحكومات السابقين يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد رؤساء الحكومات السابقون أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس بري من أجل تشكيل حكومة على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.