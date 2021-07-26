العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس 

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنها "سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تماثلت 9966 حالة للشفاء".
وأضافت، أن "86531 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنها "سجلت 60 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".
يذكر أن هذه هي الحصيلة الأكبر لأعداد الإصابات اليومية التي تسجلها الوزارة منذ ظهور الفيروس.
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