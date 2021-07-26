الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

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