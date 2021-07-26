سعد الحريري يسمي ميقاتي رئيسا لوزراء لبنان في الاستشارات النيابية

سمى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء وذلك خلال الاستشارات النيابية التي أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون لاختيار رئيسا للوزراء في لبنان.

وقال الحريري: “سميت نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة بناء على المسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، نتمنى أن يتم تكليفه وتشكيلها بشكل سريع”.

وأضاف: لبنان بحاجة إلى حكومة ويجب الابتعاد عن الصغائر

وبدأت الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الجمهوري ووصول الرئيس نجيب ميقاتي قبل قليل، حيث بات من المؤكد أنه سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السياق نفسه واصل الدولار انخفاضه أمام الليرة اللبنانية مع بدء الاستشارات النيابية الملزمة، وسط ترقب تسمية نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا جديدا، وقد وصل سعر الصرف صباحا الي نحو ١٦٥٠٠ ليرة ولا يزال مستمرا بالانخفاض.

ونجيب ميقاتي هو رئيس وزراء لبنان السابق، وهو سياسي ووزير في عدة حكومات لبنانية ورجل أعمال ونائب حالي في مجلس النواب اللبناني منذ عام 2000 حتى 2005 ومن 2009 حتى الآن.

عين رئيسًا للوزراء للمرة الأولى من 19 أبريل 2005 إلى 19 يوليو 2005 بعد استقالة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وكانت حكومته حكومة مؤقتة تقوم بإدارة الدولة حتى إجراء انتخابات المجلس النيابي وذلك كي تجرى الانتخابات بإدارة حيادية. ورئيسا للوزراء مرة ثانية منذ 13 يونيو 2011 وحتى 22 آذار 2013.

يذكر أن الرئيس سعد الحريري قد اعتذر عن تشكيل الحكومة منذ عدة أيام بعد اختلاف مع الرئيس اللبناني ميشال عون.