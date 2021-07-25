ملك الأردن: يعلن أن بلاده تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية.. ومباعث قلق عديدة متعلقة بأنشطة إيران في المنطقة

أعلن الملك الأردني، عبد الله الثاني، أن بلاده تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، مؤكدا أن هناك مباعث قلق عديدة متعلقة بأنشطة إيران في المنطقة.

وهذه المرة هي الأولى التي تعلن فيها الأردن عن استهداف المملكة بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية.

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الأشهر الأخيرة، أجاب العاهل الأردني: “كان ذلك خلال نحو عام مضى وهي تصاعدت”.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة مع شبكة “CNN” جرت باللغة الإنجليزية ونشرت اليوم الأحد: “الأردن دائما يدعم الحوار… لكن هناك مباعث قلق شرعية في جانبنا من العالم بسبب سجلات كثيرة نأمل أن الأمريكيين سيبحثونها مع الإيرانيين، الملف النووي يمس إسرائيل كما يمس دول الخليج، التكنولوجيا الباليستية تطورت بشكل دراماتيكي. للأسف تابعنا ذلك خلال استخدامها ضد القواعد الأمريكية في العراق، كما رأينا السعودية وهي تتعرض لهجمات بالصواريخ من اليمن”.

وتابع: “كما أن ما يطلق على إسرائيل من سوريا ولبنان ولا يصيبها يسقط أحيانا في الأردن. لذلك لدينا مباعث القلق هذه، وزد إلى ذلك العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية على الكثير من دولنا، وحوادث إطلاق النار على حدودنا تزايدت تقريبا إلى الدرجة التي كنا عليها خلال ذروة (القتال) مع داعش. وللأسف هوجم الأردن بطائرات مسيرة تبين أنها تحمل تواقيع إيرانية وكان علينا التعامل معها”.

وسبق أن قال رئيس الحكومة الأردنية الأسبق، فايز الطراونة، إن إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن، عن طريق محاولات لاختراق الصف الأردني، وصرح في مقابلة تلفزيونية بأنه “تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم”.