السعودية تسجل12 وفاة و 1194 إصابة بكورونا خلال24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1164 حالة، ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 518143 إصابة، من بينها 10847 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1408 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي من المرض بلغ 499129 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8167 حالة وفاة.