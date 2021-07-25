أعلنت "القوات المسلحة الليبية" التابعة للمشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، عن نجاح المحادثات التي أجراها وفدها في العاصمة الروسية.
جاء ذلك في بيان نشرته إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر عبر صفحتها في "فيسبوك"، نقلا عن رئيس الوفد الفريق خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر وعضو لجنة "5+5" العسكرية الليبية.
وبحسب البيان فقد قال الفريق التميمي إن "اجتماعات موسكو كانت مثمرة". وتابع المسؤول العسكري أن الجانب الروسي أكد خلال هذه الاجتماعات "دعمه للاستقرار في ليبيا وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار، ووفقا لما توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية".
وأضاف أن موسكو أكدت أيضا ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
ويوم الأربعاء الماضي أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، أن حفتر بعث وفدا عسكريا إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه، دون الخوض في تفاصيل الزيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات حفتر: اجتماعات موسكو كانت مثمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.