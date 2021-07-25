وزارة الحج والعمرة تعلن عن نجاح موسم حج عام 1442هـ وفقاً لمؤشرات...

أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح حج 1442هـ، بناءً على عدد من مؤشرات القياس الأساسية، والتي تهدف إلى حج ينعم فيه ضيوف الرحمن بالأمن والأمان ويضمن سلامة الإنسان.

وبلغ مؤشر الصحة والأمن 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي (صفر في المائة).

وكان معالي وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد قد رفع باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ، وتحقيق الهدف الأسمى وهو سلامة الحجيج في موسم استثنائي رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والتحديات التي واجهت الأجهزة الحكومية.

وأكد معاليه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة وبتعاون الجهات العاملة في الحج من القطاع الحكومي التي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن , مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد حرص المملكة الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

كما رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

ولفت إلى أن قرار المملكة الحكيم بقصر الحج على 60 ألفا من الحجاج من المقيمين والمواطنين أسهم في حفظ الأنفس وإقامة الشعيرة كما حظي القرار بإشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم.