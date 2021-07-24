سمو أمير نجران: تسجيل (حمى) في اليونسكو انعكاس لاهتمام القيادة بإبراز حضارة بلادنا وتراثها

الخليج – واس : رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران -باسم أهالي المنطقة وباسمه- الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح المملكة في تسجيل “منطقة حمى الثقافية” بنجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بوصفه موقعاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني.

وأكد سموه في تصريح صحفي أن هذا النجاح يجسد العناية والدعم من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لإبراز ما تزخر به بلادنا من حضارات وثقافات، الذي تجلى في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية واجتماعية في ظل رؤية 2030.

وأوضح الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن منطقة نجران ثرية بالمواقع التاريخية والثقافية والتراثية، التي تبلغ 134 موقعًا، وهي تحظى بتفاعل مجتمعي من أهالي المنطقة، في صونها وإبرازها، وتمثل بيئة جاذبة لتعزيز الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمنطقة.

وأعرب سموه عن شكره لسمو وزير الثقافة، وللقائمين على هذا الملف، على متابعتهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وصولاً إلى تسجيل موقع حمى ضمن قائمة التراث العالمي.

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