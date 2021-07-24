نزلت نتائج التوجيهي التكميلي 2021 الأردن رابط مباشر موقع وزارة التربية والتعليم

تبدأ نتائج التوجيهي التكميلي 2021 في الظهور داخل مختلف المحافظات الأردنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك بعدما كشفت الأخيرة عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس من خلال المواقع الإلكترونية خلال العام الجاري، وهذا في واحدة من أهم الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها من خلال الوزارة لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج على جميع الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال المومني إن الاجتماع جاء بناء على حجم الملاحظات التي وردت للجنة النيابية والنواب بشكل عام حول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، أبرزها مدة الامتحان لكل جلسة، والتباعد بين مواعيد الامتحانات، بالإضافة إلى تحديد الوحدات الدراسية التي ستدخل في الامتحانات لكل مادة. وأشار إلى أن طلبة الثانوية العامة لهذا العام لحق بهم ضرر أكبر من طلبة العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي حرمتهم من التعليم الوجاهي للصفين الدراسيين الأول ثانوي والثاني ثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن الدور التكميلي للثانوية العامة في المملكة، وسيتم توفير النتائج من خلال الرابط المخصص من قبل الوزارة.