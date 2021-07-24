الكاظمي يعلن القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير في بغداد

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير في بغداد.
وقال في بيان صحفي: "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كل الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات".
وأضاف، أن "عناصر الشبكة سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم. الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".
وفي التاسع عشر من الشهر الحالي، نقل مراسل RT في العراق عن قائد عسكري عراقي قوله إن انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد، مشيرا إلى أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.
يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.
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